رئيس بيلاروسيا يحذر أوكرانيا وينشر قوات مشتركة مع روسيا

المصدر: رويترز

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قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الاثنين، إنه أمر قوات بلاده بالانتشار مع القوات الروسية قرب أوكرانيا، رداً على ما قال إنه تهديد واضح لروسيا البيضاء من جانب كييف وداعميها في الغرب.

وتشير تصريحات لوكاشينكو الذي يتولى السلطة في بلاده منذ عام 1994، إلى تصعيد إضافي محتمل للحرب في أوكرانيا ربما بوجود قوة مشتركة من روسيا وبيلاروسيا شمالي أوكرانيا.

وقال لوكاشينكو في اجتماع بخصوص الأمن، "توجيه الضربات على أراضي بيلاروسيا لا تجري مناقشته في أوكرانيا اليوم فقط، بل يجري التخطيط له أيضاً" دون أن يقدم دليلاً على كلامه.

وأضاف: "أصحابها يدفعونهم لشن حرب على بيلاروسيا لجرنا إلى هناك".

وأردف لوكاشينكو قائلاً: "نستعد لذلك منذ عقود. سنرد لو استدعى الأمر"، موضحاً أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الوضع خلال اجتماع في سان بطرسبرج.

وتابع أنه اتفق مع بوتين على نشر مجموعة عسكرية إقليمية، وشرعا معاً في جمع القوات قبل يومين، على ما يبدو بعد الانفجار الذي وقع على الجسر الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال لوكاشينكو إنه تم إرسال تحذير لبيلاروسيا عبر قنوات غير رسمية مفاده أن أوكرانيا تخطط لإنشاء "جسر القرم 2"، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف: "إجابتي كانت بسيطة: بلغوا رئيس أوكرانيا والمعاتيه الآخرين أنهم لو مسوا متراً واحداً من أرضنا، فإن جسر القرم سيبدو لهم وكأنه نزهة في حديقة".

ويقدر جيش بيلاروسيا بنحو 60 ألف فرد. وفي وقت سابق هذا العام نشرت بيلاروسيا ست مجموعات قوامها عدة آلاف في المناطق الحدودية. واتهم قائد حرس الحدود في بيلاروسيا، أمس الأحد، أوكرانيا بممارسة استفزازات على الحدود.

وكانت موسكو استخدمت بيلاروسيا نقطة انطلاق لعمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، حيث أرسلت قوات ومعدات إلى شمال أوكرانيا من قواعد في بيلاروسيا.

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