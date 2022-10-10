روسيا: الضربات الصاروخية أصابت جميع أهدافها في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أصابت "جميع الأهداف المحددة" في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح اليوم الاثنين، بحسب نقلت وكالات أنباء روسية.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء من"عملية عسكرية خاصة".

وقالت أوكرانيا إن الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمدت بوضوح إسقاط قتلى، متهمة روسيا بالإرهاب.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

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