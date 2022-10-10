مسؤول بالأمم المتحدة: واثق من تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية

المصدر: رويترز

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جعبر مارتن جريفيث، منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة، اليوم الاثنين عن ثقته في إمكان تمديد اتفاق توسطت فيه المنظمة الدولية لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وذلك على الرغم من الضربات التي شنتها روسيا على كييف اليوم.

قال جريفيث في مؤتمر صحفي بجنيف، ردا على سؤال عن تأثير أحدث تصعيد في الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر على تمديد الاتفاق، "وجهة نظرنا في الأمم المتحدة هي أننا بالطبع يجب أن نسعى إلى تجديده، وأنا على ثقة بأننا سنشهد تمديده، لكن هناك حاجة أيضا إلى مدة تجديد تزيد على أربعة أشهر. نحتاج إلى تمديده لمدة عام".

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