بوتين يتوعد برد «قاس» على الهجمات الأوكرانية

المصدر: رويترز

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تعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "برد قاس" على الهجمات الأوكرانية.

وقال الرئيس بوتين اليوم الاثنين إن أوكرانيا نفذت "أعمالا إرهابية" ضد روسيا وتعهد "برد قاس" عليها.

وأكد بوتين أن صواريخ طويلة المدى ضربت منشآت عسكرية واتصالات وطاقة في أوكرانيا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية إن موسكو شنت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع صباح اليوم ردا على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

وانقطعت الطاقة عن عدة مناطق في أنحاء أوكرانيا بعد الضربات الروسية التي استهدفت البنى التحتية الأوكرانية المرتبطة بالطاقة صباح الاثنين، وفق ما أفاد مسؤولون محليون أوكرانيون.

في الشرق، انقطعت الكهرباء عن خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، والمنطقة المحيطة بها، إضافة إلى منطقة سومي (شمال شرق) وجيتومير (شمال) وخميلنيتسكي (غرب).

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