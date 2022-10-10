مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية يدعو للاستعداد للتعامل مع الوضع الأمني الخطير بالمنطقة

المصدر: د ب أ

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أكد مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية أهمية الإدراك التام للوضع الأمني الخطير في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا.

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، أن مسؤولا كبيرا في مكتب الرئاسة أصدر بيانا على خلفية تقارير إعلامية بشأن إجراء كوريا الشمالية تدريبات عسكرية لوحدات الأسلحة النووية التكتيكية.

وقال المسؤول إن حماية أرواح الشعب وضمان سلامته بات حقيقة واقعة، داعيا إلى اتخاذ الاستعدادات المناسبة للتعامل مع كوريا الشمالية.

وتردد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قال خلال التدريبات، التي تستمر لمدة 15 يوما، إنه ليس لديه ما يناقشه مع "الأعداء".

وكانت السكرتيرة الصحفية للرئاسة الكورية الجنوبية" كيم أون هي" قد قالت في إحاطة مكتوبة، أمس الأحد، إن الحكومة ستحمي الشعب بتحالفها القوي مع الولايات المتحدة واليابان.

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