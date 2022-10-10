موسكو: اعتقال ضابطين من الاستخبارات الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة المدنية العسكرية لمنطقة خيرسون، والمعينة من قبل روسيا، إنه تم أسر ضابطين من مديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية في اتجاه أندرييفكا.

ووفق وكالة تاس الروسية للأنباء، كتب ستريموسوف على قناته على تليجرام اليوم الاثنين : "اقتيد ضابطان من مديرية الاستخبارات الرئيسية إلى السجن في اتجاه أندرييفكا. من المتوقع قريبا نشر مقطع مصور يسجل استجوابهما".

وقال ستريموسوف إنه تم إحباط محاولة هجوم من القوات الأوكرانية بالقرب من قرية بوروزنسكوي، مع تكبدها خسائر في المركبات المدرعة.

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