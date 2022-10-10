مسؤول أوكراني: قصف زابوريجيا دمّر مبنى سكنياً

المصدر: رويترز

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كشف حاكم منطقة زابوريجيا، أولكسندر ستاروخ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن القصف الذي استهدف مدينة زابوريجيا خلال الليل أدى إلى تدمير مبنى سكني متعدد الطوابق، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وقال ستاروخ، على تطبيق المراسلة «تيليغرام»: «نتيجة لهجوم صاروخي في وسط زابوريجيا، فقد تعرض مبنى سكني متعدد الطوابق لأضرار جسيمة مرة أخرى دمرته تماماً.. هناك جرحى».

وتسبب هجوم أمس على المدينة في مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً وإصابة 87 آخرين بينهم 10 أطفال.

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