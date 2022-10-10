زعيم كوريا الشمالية يقود تدريباً عسكرياً نووياً

المصدر: رويترز

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أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون قاد تدريباً لوحدة العمليات النووية التكتيكية في البلاد في الفترة من 25 سبتمبر إلى التاسع من أكتوبر.

وتعهد كيم بتعزيز عمليات بلاده العسكرية، مشيراً إلى عدم حاجة البلاد إلى إجراء حوار مع خصومها.

وذكر التقرير أن الصاروخ الباليستي متوسط المدى الذي أطلقته بيونغيانغ فوق اليابان في الرابع من أكتوبر كان صاروخاً تم تطويره حديثاً، وأن الهدف من ذلك الإطلاق كان توجيه تحذير أقوى وأوضح لأعداء كوريا الشمالية.

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