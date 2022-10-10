غوتيريش يدعو مجلس الأمن لتلبية طلب هايتي نشر قوة مسلحة

المصدر: رويترز

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أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش حث مجلس الأمن الدولي على النظر بشكل عاجل في طلب هايتي نشر قوة مسلحة دولية متخصصة لمعالجة أزمتها الإنسانية.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان أمس «الأمين العام ما زال يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في هايتي التي تواجه تفشي وباء الكوليرا وسط تدهور مفاجئ وملفت للنظر للأمن أصاب البلاد بالشلل».

وتعطلت الحياة في هايتي منذ أن حاصر تحالف عصابات محطة فارو للوقود الشهر الماضي.

وأصاب نقص الغاز والديزل حركة النقل بالشلل، وأرغم الشركات والمستشفيات على وقف أعمالها.

وأدى الحصار أيضاً إلى نقص المياه المعبأة في الوقت الذي أعلنت فيه البلاد عن تفشٍّ جديد للكوليرا التي تتم السيطرة عليها من خلال النظافة والمياه النقية.

وأضاف دوجاريك أن غوتيريش بعث برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أمس، تتضمن خيارات لتعزيز الدعم الأمني لهايتي.

وجاءت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة أنها تدرس طلباً من هايتي للحصول على دعم دولي.

وتقول هايتي إنها تسعى للحصول على «قوة مسلحة متخصصة» للتصدي لأزمتها.

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