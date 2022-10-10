الفائزة بـ«نوبل» للسلام: الحرب لن تنتهي إلا بانتصار أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أكدت ناشطة حقوق الإنسان الروسية إيرينا شيرباكوفا، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أن هناك نهاية واحدة ممكنة للحرب في أوكرانيا.

وقالت المؤرخة، أمس، في كلمة حول الديمقراطية في مدينة لايبتسيغ الألمانية: «أنا مقتنعة أن هذه الحرب لا يمكن أن تنتهي إلا بانتصار لأوكرانيا».

وقالت شيرباكوفا، التي شاركت في تأسيس منظمة «ميموريال» لحقوق الإنسان، التي حصلت على جائزة نوبل للسلام يوم الجمعة، إن انتصار أوكرانيا في الحرب هو فقط الذي يمكن أن يعيد السلام إلى أوروبا.

وتابعت: «نتلقى الجائزة بقلب حزين، لأنه يجب أن نعترف أننا لم نحقق هدفنا».

وأكدت: «الآن يتعين علينا أن نفكر في السبب الذي جعل أصواتنا ضعيفة للغاية، لماذا لم يرغب المجتمع الروسي في الاستماع إلينا عندما تحدثنا».

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