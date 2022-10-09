أمريكا: سنواصل تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض اليوم الأحد إن الولايات المتحدة ستواصل إمداد أوكرانيا بالأسلحة لكنه أحجم عن التعليق على انفجار تسبب في إلحاق أضرار بجسر للقطارات والمركبات بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، لشبكة (إيه.بي.سي) "ليس لدينا ما نضيفه للتقارير المتعلقة بالانفجار الذي وقع على الجسر. ليس لدي أي شيء لأوضحه بهذا الشأن". وتابع "ما يمكنني قوله هو أن السيد بوتين هو من بدأ هذه الحرب والسيد بوتين هو من بإمكانه أن ينهيها اليوم، ببساطة عن طريق نقل قواته إلى خارج البلاد".

وذكر أن كلا الجانبين بحاجة إلى إيجاد سبيل للتفاوض على إنهاء الحرب لكن الرئيس الروسي لم يظهر اهتماما بذلك.

وأضاف "على العكس... باستدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط ومن خلال ضمه سياسيا أو على الأقل محاولة ضم أربع مناطق أوكرانية، فقد أظهر كل دلالة على إصراره على التصعيد".

وأوضح أنه لهذا "السبب، وبمنتهى الصراحة، نتواصل كل يوم تقريبا مع الأوكرانيين وسنستمر في إمدادهم بالمساعدات الأمنية".

وقال كيربي، الذي كرر تصريحات البيت الأبيض الأسبوع الماضي بعدما أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى احتمال وقوع "كارثة" نووية، إن الولايات المتحدة ليس لديها أي مؤشر على أن بوتين اتخذ قرار استخدام الأسلحة النووية وليس هناك أي داع لتغيير الموقف الاستراتيجي الأمريكي.

وتابع "الرئيس كان يشير إلى الاحتمالات عالية الخطورة التي يتم تناولها الآن.. عندما يكون لديك قوة نووية حديثة، وقائد هذه القوة النووية الحديثة على استعداد لاستخدام خطاب غير مسؤول بالطريقة التي فعلها السيد بوتين".

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