بريطانيا: الحكومة تستعد لاحتمال انقطاع الكهرباء

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال نديم الزهاوي مستشار دوقية لانكستر إن الحكومة البريطانية تستعد لاحتمال انقطاع الكهرباء، ولكنه " سيناريو غير محتمل للغاية".

ونقلت وكالة " بي ايه ميديا " البريطانية عن الزهاوي القول " الأمر الصحيح هو أننا نخطط لكل سيناريو" قبل أن يستبعد حملة بقيمة 14 مليون جنيه استرليني لتوجيه إرشادات للمواطنين حول كيفية الحفاظ على الطاقة.

وكانت هيئة نظام شبكة الكهرباء الوطنية، المسؤولة عن شبكة الكهرباء في بريطانيا، قد قالت إن الأفراد والشركات ربما يواجهون انقطاعات مقررة لمدة ثلاث ساعات لضمان عدم انهيار الشبكة.

ولكنها وصفت هذا الأمر بالسيناريو " غير المحتمل"، وسوف يحدث في حال لم تتمكن محطات الطاقة من الحصول على الغاز الكافي للتشغيل.

وكانت بريطانيا قد شهدت انقطاعا مخططا للكهرباء في السبعينيات بسبب إضرابات عمال المناجم وأزمة النفط.

كما حدثت انقطاعات كبيرة خلال العواصف، بما في ذلك في عام 1987، عندما عانى 5ر1 مليون شخص من الظلام.

وقال الزهاوي في لقاء بشبكة سكاني نيوز اليوم الأحد" لدينا ثاني أكبر بنية تحتية لمعالجة الغاز الطبيعي المسال في أوروبا".

وأضاف" نصف غازنا ننتجه هنا، نريد أن نزيد من ذلك- هذا العام قمنا بزيادة الانتاج بنسبة 26%. لقد حصلنا على خطوط ربط مع جيراننا".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز