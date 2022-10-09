النمساويون ينتخبون رئيساً وفان دير بيلين المرشح الأوفر حظاً

المصدر: د ب أ

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يصوت النمساويون اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يعتبر الرئيس الحالي ألكسندر فان دير بيلين المرشح الأوفر حظا للفوز.

وفي حال فوزه بأكثر من 50% من الأصوات، فإنه سيفوز بولاية أخرى مدتها ست سنوات.

ومع ذلك، إذا لم يحصل أي من مرشحي الرئاسة السبعة على الأغلبية المطلقة، فستجرى جولة إعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات.

ويحظى فان دير بيلين، الزعيم السابق لحزب الخضر، بدعم جميع الأحزاب البرلمانية في النمسا باستثناء حزب الحرية اليميني القومي النمساوي.

وأظهرت استطلاعات الرأي الشهر الماضي أن فان دير بيلين حصل على دعم ما يقرب من ثلثي الناخبين.

وحصل فالتر روزينكرانز المنتمي لحزب الحرية على المركز الثاني في الاستطلاعات.

وتضم قائمة المرشحين مدون ومصنع أحذية وطبيب وكاتب عمود وممثل عن حزب يعارض التطعيم ضد فيروس كورونا.

يشار أن نحو 6.4 ملايين شخص مؤهلون للتصويت في الانتخابات.

وتغلق آخر مراكز الاقتراع في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي(1500 بتوقيت جرينتش).

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