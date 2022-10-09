كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في سابع اختبار خلال أيام

المصدر: رويترز

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قالت السلطات اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي في سابع عملية إطلاق من نوعها تجريها بيونجيانج في غضون أيام، وذلك رغم تنديد واشنطن وطوكيو بتلك التجارب.

وقال وزير الدولة الياباني للدفاع توشيرو إينو للصحفيين إن الصاروخين وصلا إلى ارتفاع 100 كيلومتر وقطعا مسافة 350 كيلومتر. وجرى إطلاق الصاروخ الأول في حوالي الساعة 1:47 صباحا بالتوقيت المحلي (1647 بتوقيت جرينتش) والثاني بعدها بنحو ست دقائق.

وذكر أن الصاروخين وقعا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، مشيرا إلى السلطات ما زالت تعمل على تحديد نوع الصاروخين، بما يشمل احتمالية أنهما صاروخان باليستيان أطلقا من غواصة أو اثنتين.

وقال الجيش الأمريكي إنه يتشاور مع الحلفاء والشركاء في أعقاب عملية الإطلاق التي قال إنها تسلط الضوء على "التأثير المزعزع للاستقرار" لبرامج الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.

ومع ذلك، قالت الولايات المتحدة إن تقديراتها خلصت إلى أن عمليات الإطلاق الأخيرة لا تشكل تهديدا للعسكريين الأمريكيين أو حلفاء الولايات المتحدة.

وأجرت كوريا الشمالية المسلحة نوويا يوم الثلاثاء اختبارا على صاروخها الباليستي الأطول مدى، والذي أطلقته فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات، الأمر الذي دفع السلطات اليابانية إلى تحذير السكان ومطالبتهم بالاحتماء في أماكن حصينة.

وقال إينو إن طوكيو لن تتسامح مع انتهاكات كوريا الشمالية المتكررة. وتمثل التجربة سابع عملية إطلاق من نوعها منذ 25 سبتمبر .

وقالت كوريا الشمالية، التي تواصل إجراء تجارب صاروخية ونووية في تحد لعقوبات الأمم المتحدة، يوم السبت إن تجاربها الصاروخية عبارة عن إجراءات للدفاع عن النفس ضد التهديدات العسكرية الأمريكية المباشرة وإنها لا تضر بسلامة الدول والمناطق المجاورة.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات بحرية مشتركة يوم الجمعة، بعد يوم واحد من نشر سول طائرات مقاتلة ردا على تدريبات جوية على ما يبدو أجرتها كوريا الشمالية.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضا عن عقوبات جديدة يوم الجمعة ردا على عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة لكوريا الشمالية.

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