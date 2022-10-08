روسيا: اندلاع حريق في صهريج للوقود عند جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن النيران اشتعلت في صهريج للوقود على جسر كيرتش في شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، في حين أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بحدوث انفجار.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن مسؤول محلي أنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد اندلعت النيران في صهريج للوقود على أحد قطاعات الجسر الواقع في شبه جزيرة القرم، ولم تلحق بالجسر أي أضرار تؤثر على الملاحة".

وتم تعليق حركة المرور على الجسر.

وذكرت وسائل الإعلام الأوكرانية أن انفجارا وقع على الجسر حوالي الساعة السادسة صباحا (0300 بتوقيت جرينتش).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز