أمريكا تدرس طلب التدخل الأجنبي في هايتي

المصدر: د ب أ

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تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دعوات لإقامة ممر إنساني في هايتي لوقف حصار الوقود من جانب عصابات مسلحة وحماية توصيل المساعدات، حيث تواجه البلاد واحدة من أسوأ أزماتها في مجالات الصحة والطاقة والأمن.

واعترف البيت الأبيض ومسؤولو وزارة الخارجية يوم الجمعة بإجراء سلسلة من المحادثات خلال الأسبوع الماضي بشأن الوضع المتدهور في هايتي. وقد أثار تأكيد تفشي لمرض الكوليرا المميت وسط اضطراب مدني واسع النطاق وحصار مستمر منذ أشهر لموانئ البلاد ومحطة الوقود الرئيسية "فارو" دعوات للتدخل الدولي.

ويوم الخميس، أصدر مكتب الأمم المتحدة المتكامل في العاصمة بور أو برنس مناشدة لإنشاء "ممر إنساني"، ويوم الجمعة، نشر رئيس الوزراء المؤقت اريل هنري بشكل علني في السجل الرسمي للحكومة "لو مونتيور" طلبا للمساعدة من شركاء البلاد الدوليين من أجل "النشر الفوري لقوات مسلحة متخصصة".

وقال فيدانت باتيل، نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية للصحفيين أمس الجمعة إن الإدارة تلقت طلبا من مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في هايتي "بإنشاء ممر إنساني لإعادة توزيع الوقود في مختلف أنحاء هايتي".

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