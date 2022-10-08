على الأرجح.. زلزال طبيعي يهزّ كوريا الشمالية صباح اليوم

المصدر: رويترز

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قالت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية إن زلزالا طبيعيا على الأرجح وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت بالقرب من موقع التجارب النووية المعروف لكوريا الشمالية.

يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن تجري بيونغ يانغ تجربة نووية ستكون الأولى منذ خمس سنوات.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية أن زلزالا صغيرا بلغت قوته 2.5 درجة هز منطقة تقع شمال شرقي موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية في الساعة 2:54 صباحا بالتوقيت المحلي (17:54 بتوقيت غرينتش أمس الجمعة).

وقالت الوكالة في تقرير "تم تقييمه على أنه زلزال طبيعي". وأضافت أن مركز الزلزال على عمق 23 كيلومترا.

وشهدت المنطقة زلازل صغيرة في وقت سابق من العام، والتي قال محللون إنها بسبب عدم الاستقرار الجيولوجي الناجم عن الأنشطة في موقع الاختبار.

وقال مسؤولون في سيئول وواشنطن إنه يُعتقد أن كوريا الشمالية أكملت الاستعدادات لإجراء تجربة نووية سابعة في موقع الاختبار والتي ستكون الأولى منذ العام 2017.

وقال مشرعون من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي، نقلا عن وكالة المخابرات الكورية، إن الفترة الزمنية المحتملة لتنفيذ تلك التجربة قد تكون بين 16 أكتوبر و7 نوفمبر. لكن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قال إنه من الصعب التكهن بالوقت الذي ستجري فيه كوريا الشمالية اختبارا جديدا.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات بحرية مشتركة بمشاركة حاملة طائرات أمريكية بعد أن أطلقت كوريا الشمالية سلسلة من الصواريخ الباليستية منها صاروخ باليستي متوسط ​​المدى فوق اليابان يوم الثلاثاء.

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