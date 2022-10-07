ميركل: التصريحات حول الحرب الأوكرانية ليست خدعة وعلينا والتعامل معها بجدّ

المصدر: د ب أ

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قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل إنه من المهم عدم تجاهل التهديدات التي يتم الإدلاء بها خلال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والنظر إليها باعتبارها مجرد خدعة.

وتابعت ميركل، مساء أمس الخميس، خلال احتفال بمناسبة الذكرى الـ 77 لصدور صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" في ميونخ، قائلة إن "الغزو الروسي لأوكرانيا كان نقطة تحول عميقة".

وحذرت من إنها نقطة "من المستصوب عندها أن نأخذ جميعا الكلمات بجدية والتعامل معها بجدية وعدم تصنيفها على أنها خدع منذ البداية".

وأكدت ميركل أن السلام الدائم في أوروبا لا يمكن أن يتحقق إلا بمشاركة روسيا. وقالت السياسية المخضرمة "طالما أننا لم ننجح في فعل ذلك، فإن الحرب الباردة لم تنته بالفعل".

وتقاعدت ميركل (68 عاما) عن العمل السياسي العام الماضي بعد 16 عاما في السلطة، وانسحبت إلى حد كبير من الحياة العامة منذ ذلك الحين. ومن المقرر أن تنشر مذكراتها أواخر العام 2024.

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