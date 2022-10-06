روسيا تعلن سيطرة قواتها على بلدة شرقي أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أعلنت موسكو أن القوات الروسية سيطرت على بلدة في منطقة دونيتسك شرقي أوكرانيا، بعد سلسلة من الانتكاسات الأخيرة في ساحة المعركة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، في موسكو، اليوم، إن قرية زيتسيف باتت تحت السيطرة الروسية، مضيفاً أن أكثر من 120 جندياً قُتلوا على الجانب الأوكراني.

ولا يمكن التحقق من مزاعم موسكو بشكل مستقل، ولم تؤكد أوكرانيا خسارتها لبلدة زيتسيف.

ويتعرض الجيش الروسي أخيراً لانتقادات كبيرة في الداخل بسبب المكاسب السريعة التي تحققها أوكرانيا على الأرض، وتقوم بصد القوات في هجمات مضادة منذ مطلع سبتمبر.

كانت القوات الروسية قد تخلت، مطلع الأسبوع، عن بلدة ليمان المهمة استراتيجياً.

وفي مكان آخر، وفقاً لكوناشينكوف، حاول جنود أوكرانيون مراراً وتكراراً اقتحام خط الدفاع الروسي شمالي منطقة خيرسون، لكن تم صدهم.

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