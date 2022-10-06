رئيس وزراء هايتي يناشد المجتمع الدولي مساعدة بلاده

المصدر: د ب أ

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طلب رئيس وزراء هايتي أريل هنري الدعم من المجتمع الدولي لمساعدة بلاده لمواجهة تفشي الكوليرا وغيرها من الأزمات، وذلك في خطاب للأمة.

وذكرت صحيفة «ميامي هيرالد» أن هنري لم يحدد طبيعة المساعدة التي يجب تقديمها، ولم يطلب تدخلاً عسكرياً أجنبياً.

وأضاف تقرير الصحيفة أن منظمة إجرامية نافذة تعرف باسم «جي 9» أغلقت مرفأ الوقود «فارو» في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المصارف والمتاجر والمدارس تعمل بعدد ساعات مخفضة فيما جرى استنفاد مصادر الوقود في البلاد.

وتوقفت المستشفيات عن قبول مرضى جدد.

وأفاد تقرير ميامي هيرالد أيضاً بتجدد ظهور الكوليرا في البلاد، وأصبحت المياه الصالحة للشرب نادرة بشكل متزايد.

وأضاف التقرير أنه لم تجد مناشدة طرحها الكثير من الدبلوماسيين الأجانب أمس الأول من أجل «هدنة إنسانية» وإعادة فتح فارو، أي استجابة.

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