الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة تماماً بتجنب حرب نووية

المصدر: رويترز

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أكدت روسيا اليوم الخميس أنها لا تزال "ملتزمة تماما" بمبدأ عدم السماح أبدا بقيام حرب نووية مع تفاقم المخاوف من تصعيد خطير محتمل في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر في أوكرانيا.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم الخميس أن موقف موسكو، وهو عدم خوض حرب نووية أبدا، لم يتغير.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل إنه "لم يكن يخادع" بشأن استعداده لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن وحدة أراضي بلاده.

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