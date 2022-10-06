سفير روسيا لدى واشنطن: لا أحد في أمريكا يتحدث عن استقرار العلاقات مع موسكو

المصدر: د ب أ

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قال سفير روسيا لدى واشنطن أناتولي أنتونوف إن الولايات المتحدة قد علقت مجالات التعاون مع موسكو.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، اليوم الخميس، أن أنتونوف قال في مقابلة تليفزيونية مع القناة الروسية الأولى إن الولايات المتحدة لا تتحدث عن استقرار العلاقات مع روسيا.

وأشار السفير الروسي: "لا أحد في واشنطن يتحدث عن كيفية استقرار العلاقات الثنائية وتطويرها. بالتأكيد روسيا اكتسبت هنا صفة الخصم، باتت أحد تلك الوحوش التي يجب تدميرها... تم تجميد جميع مجالات التعاون في الوقت الراهن".

وأضاف أنتونوف أن واشنطن غير مستعدة لقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وأنها تعتبر الأمر غير مناسب، ورجح تعيين سفير جديد للولايات المتحدة في موسكو قريبا.

وتابع السفير الروسي: "يناقش الأمريكيون على الصعيد السياسي أنه من غير المناسب قطع العلاقات الدبلوماسية تماما، ويعتقدون أنه من الضروري أن يكون لديهم ممثلون في موسكو".

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