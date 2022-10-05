بعد انقطاع 9 سنوات.. بدء مشاورات حكومية بين ألمانيا وإسبانيا

المصدر: د ب أ

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تُعقد اليوم الأربعاء مشاورات حكومية بين ألمانيا وإسبانيا مرة أخرى، بعد انقطاع دام تسع سنوات.

وستكون هذه الدورة الخامسة والعشرين من المحادثات وستُعقد في مدينة لاكورونيا الساحلية شمال غرب إسبانيا، حيث يشارك العديد من وزراء الحكومة الألمانية بجانب المستشار أولاف شولتس. وسيستقبل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المستشار الألماني بعد ظهر اليوم. كما تم التخطيط لعقد اجتماعات وزارية ثنائية.

ووفقا لبيانات الحكومة الألمانية، تركز المحادثات هذه المرة على سياسة الأمن والدفاع والتعاون الاقتصادي والطاقة والتعاون في البحث العلمي والتعليم والتعاون داخل أوروبا. وبعد جلسة عامة للوزراء من المقرر التوقيع على اتفاقيات مختلفة.

وكان من المقرر في الأساس أن تستمر المشاورات على مدار يومين (الأربعاء والخميس)، إلا أنه تم اختصارها ليوم واحد بسبب انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي غدا في براغ، بحسب بيانات الحكومة الإسبانية.

وعقدت آخر مشاورات حكومية بين ألمانيا وإسبانيا في برلين عام 2013. وفي ذلك الوقت - على عكس اليوم - كان كلا البلدين يحكمهما محافظون: ألمانيا بزعامة أنجيلا ميركل، وإسبانيا بزعامة ماريانو راخوي.

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