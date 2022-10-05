تراجع شعبية بايدن إلى 40% هذا الأسبوع

المصدر: رويترز

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انخفضت شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا الأسبوع لتقترب من أدنى مستوياتها خلال فترة رئاسته، مع بقاء خمسة أسابيع فقط على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر، وذلك حسبما أظهر استطلاع لرأي أتمته رويترز/إبسوس أمس الثلاثاء.

وخلص الاستطلاع، الذي أُجري على مدار يومين إلى أن 40 في المئة من الأمريكيين يتفقون مع أداء بايدن الوظيفي، انخفاضا من 41 في المئة في الأسبوع السابق.

وأسهمت شعبية الرئيس، التي تشهد تراجعا، والتي انخفضت إلى 36 في المئة في مايو أيار ويونيو حزيران، في إثارة التوقعات بفقدان حزبه الديمقراطي السيطرة على مجلس النواب في نوفمبر، وربما مجلس الشيوخ أيضا.

وبعد تولي منصبه في يناير 2021 في خضم جائحة كوفيد-19، عانت ولاية بايدن من الآثار الاقتصادية للأزمة الصحية العالمية، ومنها ارتفاع مستويات التضخم.

واستطلع المسح، الذي أجرته رويترز/إبسوس عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في الولايات المتحدة، آراء 1003 بالغين بينهم 448 مؤيدا للحزب الديمقراطي و383 مؤيدا لنظيره الجمهوري.

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