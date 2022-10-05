زيلينسكي: الجيش الأوكراني يحقق تقدماً كبيراً جنوباً وشرقاً

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، إن الجيش الأوكراني حقق تقدما كبيرا وسريعا ضد القوات الروسية، وحرر عشرات البلدات في جنوب وشرق البلاد من الاحتلال.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور "يتقدم الجيش الأوكراني بشكل سريع وقوي في جنوب البلاد في إطار عملية الدفاع الحالية".

"هذا الأسبوع وحده، منذ الاستفتاء الروسي الزائف، تم تحرير عشرات المراكز السكانية. تقع هذه المراكز في مناطق خيرسون وخاركيف ولوجانسك ودونيتسك".

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