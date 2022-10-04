وزيرة خارجية ألمانيا متشائمة: لا فرصة لإجراء مفاوضات تنهي الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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لا ترى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حاليا أي فرصة لإجراء مفاوضات بشأن إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت بيربوك في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء إن عرض التفاوض من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كييف يمكن قراءته على هذا النحو: سنسلب بلدكم، ونخضع مواطنيكم، ويجب أن توقعوا على هذا بعد ذلك. وأضافت بيربوك: "إنه نقيض السلام. هذا إرهاب وانعدام للحرية".

ومع ذلك أكدت بيربوك أنها نفسها والحكومة الألمانية تبحثان باستمرار عن حل دبلوماسي، وقالت: "نحاول ذلك كل يوم. كل يوم منذ 24 شباط/فبراير تتوسل دولة من دول العالم التي يزيد عددها عن 190، أو منظمة دولية نيابة عن المجتمع الدولي، للرئيس الروسي وقف القصف... الرد الوحيد من الرئيس الروسي هو المزيد من الفظائع".

وفيما يتعلق بالانتقادات الأوكرانية بأن ألمانيا مترددة للغاية في توريد أسلحة، قالت بيربوك إنها في الأشهر الماضية "مارست نقدا ذاتيا على نحو متكرر" للتحقق مما إذا كانت ألمانيا تورد الأسلحة بالسرعة الكافية، وأضافت: "لكن في الوقت نفسه يجب ألا نخفي حقيقة أننا في وضع لا يمكن التنبؤ به، لأن الرئيس الروسي يكسر كل القواعد الدولية والسياسية، وكذلك الإنسانية"، موضحة أن الموارد العسكرية الألمانية محدودة أيضا، وقالت: "من التكبر الاعتقاد بأن ألمانيا يمكن أن تغير مسار الحرب بمفردها. لا يمكننا فعل ذلك إلا مع شركائنا الدوليين".

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