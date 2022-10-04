راجمة الصواريخ "هيمارس" ضمن مساعدات أمريكية لأوكرانيا بـ 625 مليون دولار

المصدر: رويترز

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قال مصدران لرويترز أمس الاثنين إن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة (هيمارس)، وذخائر وألغاما ومركبات مضادة للألغام.

وتبلغ قيمة حزمة المساعدات 625 مليون دولار. ومن المتوقع الإعلان عنها اليومالثلاثاء. وهذه الحزمة هي الأولى منذ إعلان روسيا مؤخرا ضم أراض أوكرانية، والثانية بموجب ما يعرف بالسلطة الرئاسية لتقديم الدعم لأوكرانيا منذ أن حققت كييف مكاسب كبيرة في ساحة المعركة في منتصف سبتمبر.

وجاءت عمليات الضم في أعقاب ما أسمته روسيا استفتاءات في مناطق بأوكرانيا. وقالت الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وإنه كان قسريا وغير تمثيلي.

وبموجب السلطة الرئاسية، حيث لا يُشترط موافقة الكونغرس، يمكن يمكن إرسال راجمات (هيمارس) الأربع والصواريخ المرتبطة بها ونحو 200 مركبة مضادة للألغام وذخيرة لمدافع الهاوتزر والألغام، إلى أوكرانيا في الأيام المقبلة.

وهذه هي الحزمة الأولى في السنة المالية 2023 للحكومة الأمريكية، والتي تعمل حاليا بموجب ما يعرف بتدبير سد فجوة التمويل الذي يسمح للرئيس جو بايدن بسحب ما يصل إلى 3.7 مليار دولار من فوائض الأسلحة الفائضة لنقلها إلى أوكرانيا حتى منتصف ديسمبر.

ورفض البيت الأبيض التعليق على الحزمة.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن حزمة الأسلحة قد تتغير من حيث القيمة والمحتوى في اللحظة الأخيرة.

وبهذا الإعلان قد تتجاوز المساعدات الأمنية الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا 16.8 مليار دولار.

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