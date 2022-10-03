استطلاع: 83% من الأوكرانيين يؤيدون الانضمام إلى حلف الأطلسي

المصدر: رويترز

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قالت شركة لاستطلاعات الرأي مقرها كييف، اليوم الاثنين، إن نسبة قياسية من الأوكرانيين تبلغ 83%، تود انضمام الدولة إلى حلف شمال الأطلسي، مشيرة إلى مسح أُجري بعد تقديم كييف طلب انضمام إلى الحلف.

وأجرت مجموعة "ريتنج" الاستطلاع يومي الأول والثاني من أكتوبر بمشاركة 2000 شخص بعد إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن أوكرانيا ستتقدم بطلب معجل للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت مجموعة "ريتنج"، إن نسبة المؤيدين للانضمام إلى حلف الأطلسي كانت أكبر نسبة سجلها استطلاع في أوكرانيا. وقال 4% فقط من السكان إنهم سيصوتون ضد الانضمام إلى التكتل بينما قال 9% إنهم لن يصوتوا.

وعلى النقيض، عبر 55% في نوفمبر من العام الماضي، عن التأييد للانضمام إلى التكتل، ما يوضح مدى التغير الكبير في الرأي العام حول مسألة الانضمام للحلف منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وعارضت روسيا بشدة لسنوات توسع الحلف الذي ترى أنه تهديد أمني.

وأشار الاستطلاع الجديد إلى أن تأييد الانضمام إلى حلف الأطلسي ارتفع سبع نقاط مئوية منذ يونيو.

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