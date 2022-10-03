روسيا: استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقاً للعقيدة النووية

المصدر: د ب أ

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قال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف إن استخدام السلاح النووي سيكون فقط وفقا لبنود العقيدة النووية.

وذكر موقع قناة ريا نوفوستي باللغة العربية إن بيسكوف قال في تصريحات رداً على سؤال صحفي حول دعوات البعض لاستخدام الأسلحة النووية في العملية الخاصة في أوكرانيا "إن جميع الأسباب التي تؤدي لاستخدام مثل هذه الأسلحة منصوص عليها وفق بنود العقيدة النووية، ولا يمكن أن يكون هناك اعتبارات أخرى لاستخدامها".

وقال مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين إن روسيا تواصل جمع حقائق تتعلق بتخريب خطي أنابيب نورد ستريم، ملمحاً إلى أن بعض البيانات غير المباشرة تشير إلى وجود آثار تدل على تورط الغرب.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حمل الغرب مسؤولية هذا الوضع. وقال إن التحالف الأنجلو ساكسوني "بدأ فعليا في تدمير البنية التحتية للطاقة في عموم أوروبا.

وأضاف: "من الواضح للجميع المستفيد من ذلك".

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