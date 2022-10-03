إطلاق مقاتلات هندية بعد تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة من إيران

المصدر: رويترز

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قالت القوات الجوية الهندية اليوم الاثنين إنها سارعت بإرسال طائرات مقاتلة بعد تلقيها معلومات عن وجود تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة لشركة طيران إيرانية تمر عبر الأجواء الهندية.

وفي وقت لاحق، أفادت القوات الجوية الهندية في بيان بأنها تلقت معلومات من طهران تفيد بتجاهل الأمر وواصلت الرحلة طريقها.

وتتبعت المقاتلات الطائرة على مسافة آمنة، وعُرض على الطائرة خيار الهبوط في مطارين بشمال غرب الهند.

وجاء في بيان القوات الجوية الهندية "مع ذلك، أفاد الطيار بعدم رغبته في التوجه لأي من المطارين".

وأظهرت بيانات من موقع فلايت رادار 24، الخاص بعرض معلومات عن حركة الطائرات التجارية في الوقت الفعلي، أن الرحلة دبليو 581 التابعة لشركة ماهان إير، والتي أقلعت من طهران متجهة إلى مدينة قوانغتشو الصينية، حلقت في دوائر لمرات قليلة فوق شمال الهند، غربي نيودلهي، قبل مواصلة تحليقها عبر البلاد وإلى ميانمار.

ولم يؤكد متحدث باسم القوات الجوية الهندية رقم رحلة الطيران التي هرعت لها الطائرات المقاتلة.

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