ارتفاع عدد قتلى إعصار إيان في أمريكا

المصدر: رويترز

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تجاوز عدد قتلى الإعصار إيان 80 شخصاً، أمس، في الوقت الذي واجه فيه السكان المحاصرون في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وساوث كارولاينا الأمريكية تعافياً من المتوقع أن يتكلف عشرات المليارات من الدولارات، وواجه بعض المسؤولين انتقادات بشأن أسلوب تصديهم للعاصفة.

ومن المتوقع أن يستمر عدد القتلى في الارتفاع مع انحسار مياه الفيضانات وتوغل فرق البحث في مناطق كانت معزولة في البداية عن العالم الخارجي.

وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازل ومبانٍ غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.

وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول إيان ساحل فلوريدا المطل على الخليج يوم الأربعاء بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة برياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومتراً في الساعة.

وسقط كل القتلى باستثناء أربعة في ولاية فلوريدا مع إحصاء مكتب رئيس بلدية مقاطعة لي الساحلية 42 قتيلاً في المقاطعة التي تحملت العبء الأكبر من العاصفة عندما وصلت إلى اليابسة وسجل المسؤولون في أربع مقاطعات مجاورة 39 قتيلاً آخرين.

وواجه المسؤولون في مقاطعة لي أسئلة حول ما إذا كانوا قد أمروا بعمليات الإجلاء في الوقت المناسب.

وقال البيت الأبيض، في بيان أول من أمس، إن الرئيس جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن سيشهدان الدمار في فلوريدا مباشرة يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يزور بايدن وقرينته بويرتوريكو، اليوم، حيث لا يزال مئات الآلاف من الأشخاص بلا كهرباء، بعد أسبوعين من إعصار فيونا الذي اجتاح الجزيرة.

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