صيحات استهجان تلاحق وزيراً بريطانياً

المصدر: د ب أ

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تعرَّض وزير الأعمال البريطاني جاكوب ريس موج، أمس، لمطاردة ومضايقات من جانب متظاهرين في برمنغهام، حيث كان يعقد مؤتمر حزب المحافظين.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ريس موج قوبل باستقبال عدائي لدى عبوره ساحة فيكتوريا بوسط لندن، حيث احتشد مئات المتظاهرين للإعراب عن غضبهم تجاه الحكومة.

ولاحقت ريس موج، الذي رافقه العديد من رجال الشرطة، صيحات استهجان وسخرية عالية من الحشد، حيث هتف بعضهم «الحثالة المحافظون» وهو يتجه نحو الاجتماع السنوي لحزبه بالقرب من مركز المؤتمرات الدولي المجاور.

وقلل ريس موج من الاحتجاجات، حيث وصفها بأنها «حقيقة الديمقراطية».

وقال، وهو يتحدث إلى قناة «سكاي نيوز» بينما كانت الشرطة ترافقه عبر الحشود: «كانت هناك احتجاجات في مؤتمرات حزب المحافظين منذ زمن سحيق، ليس هناك جديد، إنها حقيقة الديمقراطية».

وقال إنهم «كانوا يهتفون لكن بشكل سلمي تماماً. وحق التعبير السلمي لوجهة النظر مبدأ أساسي في دستورنا»

وقوبل تعيينه بانتقادات من جانب جماعات مناصرة للبيئة، وذلك لانتقاده «القلق بشأن المناخ»، ودعمه لعمليات التكسير لاستخراج الغاز الصخري.

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