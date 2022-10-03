أوكرانيا تعلن تحرير بلدتين في منطقة خيرسون

المصدر: رويترز

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أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن القوات الأوكرانية حررت بلدتي أرخانهيلسكي وميروليوبيفكا الصغيرتين في منطقة خيرسون.

وأشار زيلينسكي لاسم البلدتين في خطابه المسائي أثناء توجيهه الشكر إلى وحدات محددة من القوات الأوكرانية أدت أداء متميزاً على خط المواجهة.

وكان زيلينسكي قد أكد أن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان شرقي البلاد.

وقال: «أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام».

وأضاف دون الخوض في تفاصيل: «لكن نجاحات جنودنا لا تقتصر على ليمان».

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة الكاملة على ليمان، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع، وربما نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق وزيادة الضغط على الكرملين.

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