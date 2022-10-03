زيلينسكي: نجاح جنود أوكرانيا لا يقتصر على ليمان

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن نجاح جنود بلاده لا يقتصر على استعادة بلدة ليمان شرقي البلاد.

وقال، في خطابه المسائي: «أصبحت قصة تحرير ليمان في منطقة دونيتسك الآن الأكثر شعبية في وسائل الإعلام».

وأضاف دون الخوض في تفاصيل: «لكن نجاحات جنودنا لا تقتصر على ليمان».

وأعلنت أوكرانيا أنها استعادت السيطرة الكاملة على ليمان، فيما يمثل أكبر انتصار لكييف في ميدان المعركة منذ أسابيع، وربما نقطة انطلاق لمزيد من المكاسب في الشرق وزيادة الضغط على الكرملين.

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