بايدن يعتزم التوجه إلى فلوريدا لتفقد آثار "إيان"

المصدر: د ب أ

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يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة ولاية فلوريدا يوم الأربعاء المقبل، لتفقد آثار الدمار الذي خلفه الإعصار "إيان"، الذي أسفر عن مقتل 47 شخصاً حتى الآن في الولاية.

وقبل أن يتوجه إلى فلوريدا، سيذهب الرئيس أيضاً إلى بورتوريكو يوم الاثنين، التي ضربها الإعصار فيونا في سبتمبر الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن البيت الأبيض.

وكان الرئيس الأمريكي، قال إن الإعصار "إيان من المرجح أن يندرج ضمن الأسوأ في تاريخ الأمة" ويشكل أزمة للأمة، في إشارة إلى العاصفة القوية التي دمرت فلوريدا هذا الأسبوع وتشكلت مجدداً يوم الجمعة في المحيط الأطلسي لتضرب مجدداً ولاية ساوث كارولينا.

وقال بايدن: "إنها ليست أزمة لفلوريدا. إنها أزمة أمريكية.. رسالتي لسكان ساوث كارولينا بسيطة: من فضلكم استمعوا إلى كل التحذيرات والتوجيهات من المسؤولين المحليين واتبعوا تعليماتهم".

ووصل إيان إلى فلوريدا يوم الأربعاء الماضي، كإعصار قوي من الفئة الرابعة وضرب ساوث كارولينا يوم الجمعة كعاصفة من الفئة الأولى.

وأصدر بايدن إعلان كارثة كبرى بالنسبة لفلوريدا وإعلانات كوارث منفصلة لـ 13 مقاطعة في فلوريدا، لضمان قيام الحكومة الاتحادية بدفع كل كلفة إزالة الحطام الناجم عن العاصفة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي حالة الطوارئ بالنسبة لساوث كارولينا، ليسمح لرجال الإنقاذ الاتحاديين بالتمركز في الولاية قبل وصول الإعصار إليها.

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