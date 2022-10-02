شولتس يتعافى من "كورونا" وينهي فترة عزله

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعافى المستشار الألماني أولاف شولتس من إصابته بعدوى كورونا، وأنهى فترة عزله، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم الأحد.

وقال المتحدث إن المستشار أجرى اختباراً أكد شفاءه من العدوى وأنه شرع على الفور مرة أخرى في أخذ مواعيد.

تأتي هذه التصريحات تأكيداً لمعلومات وردت إلى القناة الأولى بالتلفزيون الألماني.

كان شولتس أجرى اختباراً يوم الاثنين الماضي أثبت إصابته بعدوى كورونا صاحبتها أعراض خفيفة للبرد، وفي أعقاب ذلك دخل شولتس في عزل في شقته الرسمية في ديوان المستشارية.

وكان شولتس أعلن أنه سيتناول عقار "باكسلوفيد" بناء على نصيحة طبية، وقال إن هذا العقار يمكن أن يساعد في الحد من انتشار الفيروس في الجسم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز