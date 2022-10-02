أستراليا توسع العقوبات ضد الروس

المصدر: رويترز

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فرضت أستراليا اليوم الأحد عقوبات مالية وحظر سفر على 28 من الانفصاليين والوزراء والمسؤولين الكبار الذين عينتهم روسيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضم أربع مناطق في أوكرانيا.

واستهدفت العقوبات الجديدة الأفراد الذين قالت الحكومة الأسترالية إنهم ينتهكون القانون الدولي لإضفاء الشرعية على تصرفات روسيا في أوكرانيا من خلال "الاستفتاءات الزائفة والتضليل والترهيب".

وقالت وزيرة الخارجية بيني وونج في بيان إن "هذه العقوبات الإضافية تعزز اعتراض أستراليا القوي على تصرفات الرئيس بوتين وأولئك الذين ينفذون أوامره".

وأعلن بوتين يوم الجمعة ضم أربع مناطق في أوكرانيا بعد إجراء ما وصفته موسكو باستفتاءات أدانتها كييف والحكومات الغربية ووصفتها بأنها غير قانونية وإجبارية.

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