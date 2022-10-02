الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أن يزور مديرها موسكو وكييف هذا الأسبوع

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت إنه من المتوقع أن يعقد رئيس الوكالة رافائيل جروسي محادثات في موسكو وكييف هذا الأسبوع بشأن إنشاء منطقة حماية حول محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن "المدير العام جروسي يواصل مشاوراته والجهود الأخرى الرامية إلى الاتفاق على منطقة أمان وأمن نووي حول زابوريجيا وتنفيذها في أقرب وقت ممكن. ومن المتوقع أن يسافر إلى كييف وموسكو هذا الأسبوع".

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات من روسيا أمس السبت عن المدير العام لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا الذي قالت الشركة الحكومية المشغلة للمحطة إن دورية روسية اعتقلته.

وذكر متحدث باسم الوكالة دون رد على أسئلة "تواصلنا مع السلطات الروسية ونطلب توضيحات".

وأعلنت شركة الطاقة النووية الأوكرانية "اينرغو-اتوم"، عن أن روسيا اعتقلت روسيا إيغور موراتشوف، المدير العام لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا الواقعة تحت السيطرة الروسية في جنوب أوكرانيا،

وسيطرت القوات الروسية على المصنع منذ الرابع من مارس. وقد استُهدف عدة مرات في الأشهر الأخيرة بقصف تتبادل موسكو وكييف الاتهامات بالوقوف وراءه وأثار مخاوف من وقوع حادث نووي.

وقال بيترو كوتين رئيس "اينيرغو-اتوم" على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي إن "دورية روسية" اعتقلت موراتشوف الجمعة حوالي الساعة 16,00 (13,00 ت غ) أثناء توجهه من المصنع إلى بلدة إرنوغودار التي تسيطر عليها روسيا.

تقع محطة الطاقة النووية في منطقة زابوريجيا وهي من الأراضي الأوكرانية التي ضمتها روسيا رسميًا الجمعة.

وزار وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المحطة في سبتمبر. وتدعو الوكالة التابعة للأمم المتحدة إلى إنشاء منطقة أمنية حول الموقع.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز