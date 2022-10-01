الولايات المتحدة تدين الانقلاب في بوركينا فاسو

المصدر: رويترز

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عبرت الولايات المتحدة اليوم "السبت" عن قلقها الشديد إزاء الأحداث الجارية في بوركينا فاسو وأدانت الإطاحة بحكومة البلاد على يد ضباط بالجيش.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "نلاحظ أنه للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر، أكد ضباط بالجيش أنهم حلوا الحكومة والجمعية الوطنية وعلقوا العمل بالدستور".

وسُمع دوي إطلاق نار في عاصمة بوركينا فاسو "السبت"، بعد يوم من إعلان الإطاحة بالرئيس بول هنري داميبا في ثاني انقلاب تشهده الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هذا العام.

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