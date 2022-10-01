فرنسا: يتعين على لبنان انتخاب رئيس جديد قريباً

المصدر: رويترز

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قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنه من المهم أن ينتخب لبنان رئيسا جديدا للبلاد قبل 31 أكتوبر تشرين الأول وهو موعد انتهاء فترة حكم الرئيس الحالي ميشال عون.

وتعثر مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد يوم الخميس الماضي، مما يشير إلى احتمال بقاء المنصب شاغرا بينما تواجه البلاد أزمة مالية حادة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية في وقت متأخر أمس الجمعة "يتعين أن يكون القادة اللبنانيون على مستوى الحدث، الأمر الذي يتطلب الاتحاد واتخاذ الإجراءات الضرورية لإنهاء الأزمة".

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