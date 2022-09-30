بلينكن: لم نرصد تحركاً روسياً تجاه استخدام السلاح النووي

المصدر: رويترز

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نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن رصد أي تحرك روسي تجاه استخدام السلاح النووي.

وقال بلينكن، اليوم، إن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن أي تحرك من جانب روسيا يشير إلى أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية، رغم ما وصفه بأنه «حديث فضفاض» من الرئيس فلاديمير بوتين حول احتمال استخدامها.

وأضاف، بمؤتمر صحفي في واشنطن: «نترقب بيقظة شديدة لمعرفة ما إذا كانت روسيا تتخذ فعلاً أي إجراء يشير إلى أنها تفكر في استخدام أسلحة نووية. وحتى الآن، لم نرهم يتخذون مثل هذه الإجراءات».

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