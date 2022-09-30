تسرب الغاز من نوردم ستريم نجم عن انفجارات تعادل مئات الكيلوغرامات من الـ «تي ان تي»

المصدر: رويترز

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نجم تسرّب الغاز في أربعة مواقع من خط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق عن انفجارات تحت البحر تعادل في قوتها مئات الكيلوغرامات من المواد المتفجرة، بحسب ما جاء في تقرير دنماركي-سويدي الجمعة.

وتحدث البلدان في تقرير مشترك رفع إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعا طارئا بشأن حوادث التسرب الجمعة بطلب من روسيا إلى انفجارين بقولهما إن "قوة الانفجارين بلغت 2,3 و2,1 على مقياس ريختر، على التوالي، وهو ما يعادل على الأرجح حمولة متفجرة بمئات الكيلوغرامات".

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