كورونا "يؤجل" القمة الأورومتوسطية في إسبانيا

المصدر: د ب أ

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تقرر تأجيل القمة الأورومتوسطية، التي تضم تسع دول أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، وكان من المقرر أن تنعقد اليوم الجمعة في مدينة أليكانتي جنوب إسبانيا.

ويرجع السبب في تأجيل القمة إلى أن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ظهرت نتيجة فحصة إيجابية لفيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسبانية، مثل إذاعة "كادينا إس إي آر" ووكالة أنباء "يوروبا برس" أمس الخميس، نقلا مكتب رئيس الوزراء في مدريد.

وكان من المقرر أن يشارك في القمة رؤساء حكومات وممثلون عن إسبانيا وقبرص وكرواتيا وسلوفينيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ومالطا والبرتغال.

وجاءت نتيجة فحص سانشيز إيجابية لأول مرة يوم الأحد الماضي، وألغى جميع مواعيده ويؤدي عمله الرسمي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وسيتم الإعلان عن موعد جديد للقمة قريبا.

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