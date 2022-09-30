وول ستريت تغلق على انخفاض حاد وسط مخاوف بشأن الاقتصاد

المصدر: رويترز

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أغلقت وول ستريت على انخفاض حاد أمس الخميس على خلفية المخاوف من أن المعركة الشرسة، التي يخوضها مجلس الاحتياطي الاتحادي لكبح جماح التضخم، قد تتسبب في تعثر الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب قلق المستثمرين من حدوث هبوط سريع في أسواق العملات والسندات العالمية.

ومع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل مثل تسلا وآبل وإنفيديا، تراجع المؤشر ناسداك قرب أدنى مستوياته في العام 2022 والذي سجله في منتصف يونيو.

كما لامس المؤشر ستاندرد اند بورز 500 أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2020. وكان المؤشر قد انخفض بأكثر من ثمانية بالمئة في سبتمبر وهو في طريقه لتسجيل أدنى مستوى له في شهور سبتمبر منذ العام 2008.

وعادت عمليات البيع السريع لسندات الخزانة الأمريكية بكل قوة مع عدم تقديم مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أي مؤشر على أن البنك المركزي الأمريكي سيعدل أو يغير خططه لرفع أسعار الفائدة بحدة بهدف خفض التضخم المتصاعد.

وبحسب البيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 77.83 نقطة، أو 2.09 بالمئة، ليغلق عند 3641.21 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 313.25 نقطة، أو 2.83 بالمئة، إلى 10738.39 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 455.19 نقطة، أو 1.53 بالمئة، إلى 29228.55 نقطة.

ومن بين 11 مؤشرا فرعيا على المؤشر ستاندرد اند بورز 500، تراجعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية والسيارات كما هوت أسهم المرافق بعنف.

وأغلقت أسهم ميتا بلاتفورمز على انخفاض بعد أن كشفت شبكة بلومبرج أن مالك شركة فيسبوك جمد التوظيف وحذر الموظفين من المزيد من عمليات التسريح في المستقبل.

كما انخفضت أسهم شركتي جنرال موتورز وفورد موتور انخفاضا حادا.

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