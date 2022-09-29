الجيش الأوكراني: أمريكا تطمئن كييف بشأن مزيد من الدعم

المصدر: رويترز

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قال الجنرال فاليري زالوجني، رئيس أركان الجيش الأوكراني، إنه بحث مع أكبر قائد للجيش الأمريكي في أوروبا الحرب مع روسيا اليوم الخميس وتلقى تأكيدات بتقديم واشنطن للمزيد من الدعم.

تحدث الجنرالان عبر الهاتف عشية احتفال سيوقع فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق تعلن ضم روسيا لأربع مناطق أوكرانية، بعد ما وصفته كييف والغرب بأنها استفتاءات صورية.

وكتب زالوجني على تيليغرام "أجريت محادثة مع الجنرال كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا وقائد الجيش الأمريكي في أوروبا".

وأضاف "تبادلنا الأفكار بشأن وضع العمليات والخطط والاحتياجات الإضافية للأسلحة. وأطلعت الجنرال كافولي على رؤية هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا فيما يتعلق بالتعبئة في روسيا الاتحادية. وتلقيت تقديرا مشجعا وتأكيدات بشأن مزيد من الدعم".

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