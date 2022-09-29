بوتين يضم أربع مناطق أوكرانية إلى روسيا

المصدر: رويترز

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يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة ضم 15 بالمئة من أراضي أوكرانيا لبلاده رسميا وسيرأس مراسم التوقيع في الكرملين على ضم أربع مناطق أوكرانية.

وقال المتحدث دميتري بيسكوف إن المراسم ستجري في الساعة 1500 بتوقيت موسكو (1200 بتوقيت جرينتش) غدا الجمعة لتوقيع "اتفاقات انضمام أراض جديدة إلى روسيا الاتحادية".

وقال بيسكوف إن الاتفاقيات ستوقع "مع جميع المناطق الأربع التي أجرت استفتاءات وتقدمت بمطالب بهذا الشأن إلى الجانب الروسي".

ورفضت أوكرانيا والغرب الاستفتاءات، التي تم ترتيبها على عجل بعد سبعة أشهر من الغزو الروسي، ووصفاها بأنها صورية وغير مشروعة.

ويعني قرار بوتين ضم هذه المناطق أن روسيا ستضم مناطق شاسعة من شرق وجنوب أوكرانيا بما يمثل حوالي 15 بالمئة من إجمالي أراضي أوكرانيا.

وقال الكرملين إنه عقب مراسم التوقيع في الكرملين، سيلقي بوتين كلمة ويلتقي بالمسؤولين الذين عينتهم موسكو في المناطق الأوكرانية.

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