«العجوز» تنتفض.. 15 دولة في الاتحاد الأوروبي تدعو لوضع حد لأسعار الغاز

المصدر: د ب أ

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دعت 15 دولة في الاتحاد الأوروبي إلى وضع حد أقصى لأسعار الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي، كإجراء طارئ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، وذلك في رسالة بعثت بها تلك الدول إلى مفوضة الطاقة، كادري سيمسون.

وتدعو الرسالة، التي اطلعت عليها وكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، إلى اقتراح فوري بغرض وضع حد أقصى لسعر للغاز، ووجوب تطبيقه على عمليات التسليم القادمة من الخارج - مثل الواردات من روسيا ومن دول أخرى - وعلى المعاملات التي تتم داخل الاتحاد الأوروبي أيضا.

ولم توضح الرسالة بالتفصيل الكيفية التى سيكون عليها هذا الحد الأقصى للسعر.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي طلبت من المفوضية بالفعل في وقت سابق من الشهر الجاري، التوصل إلى اقتراح بشأن الحد الأقصى لسعر الغاز، إلا أن الاجراءات المقدمة حتى الآن ركزت فقط على الضرائب المفاجئة وغير المتوقعة، والحد من الطلب.

وترى الدول الـ15 في الرسالة، أن وضع حد أقصى للأسعار يمكن أن يحد من الضغوط التضخمية.

ووقعت على الرسالة دول: بلجيكا وبلغاريا وكرواتيا وفرنسا واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وإسبانيا.

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