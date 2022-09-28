تقرير: سفن صينية تدخل المياه الإقليمية لليابان

المصدر: د ب أ

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دخلت ثلاث سفن تابعة لخفر السواحل الصيني المياه الإقليمية لليابان بالقرب من جزر سينكاكو اليوم الأربعاء، عشية الذكرى الـ 50 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال خفر السواحل الياباني إن التوغل ، وهو الـ 27 هذا العام والأول منذ 8 سبتمبر ، قبالة الجزر غير المأهولة التي تقول الصين إنها تابعة لها وقع حوالي الساعة 0315 صباحا بعد أن تعقبت السفن ثلاثة قوارب صيد يابانية، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وأمرت سفن الدوريات اليابانية السفن الصينية بالخروج فورا من المياه، هو مصدر توتر طويل الأمد بين البلدين.

وترسل الصين السفن إلى المياه المحيطة بالجزر الصغيرة التي تطلق عليها اسم دياويو، خاصة منذ شراء اليابان جزءا منها من مالكها الياباني الخاص قبل عقد من الزمان.

وعلى الرغم من الاحتجاجات المتكررة من اليابان، تم رصد سفن صينية بالقرب من الجزر الصغيرة في بحر الصين الشرقي، بما في ذلك فيما يسمى بالمنطقة المتاخمة خارج المياه اليابانية، لمدة 14 يوما على التوالي، وفقا لخفر السواحل.

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