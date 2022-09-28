إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار قرب مدرسة ثانوية في فيلادلفيا

المصدر: رويترز

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أصيب أربعة أشخاص في إطلاق للنار خلف مدرسة ثانوية في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام عن الشرطة المحلية.

ووقع إطلاق النار خلف مدرسة روكسبوروه الثانوية الواقعة في الحي بالاسم ذاته.

ورجحت الشرطة أن يكون الضحايا من لاعبي كرة القدم، لكنها لم تؤكد فيما لو كانوا طلابا في المدرسة الثانوية، وفقا لشبكة "إي بي سي".

وأقامت الشرطة حاجزا أمنيا حول المدرسة وفي موقع آخر قربها.

وأشارت شبكة "إن بي سي فيلادلفيا" إلى أن أحد الضحايا كان في حال حرجة، وفقا للشرطة وأن الجرحى الثلاثة الآخرين كانوا في وضع مستقر.

ولم تؤكد الشرطة إجراء أي عمليات اعتقال بعد.

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