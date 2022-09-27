تجسس دبلوماسي.. طوكيو تحتج «بشدة» على اعتقال قنصل ياباني في روسيا

المصدر: رويترز

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قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في إفادة لوسائل الإعلام اليوم الثلاثاء إن طوكيو قدمت "احتجاجا شديدا" على احتجاز روسيا قنصل ياباني بتهمة التجسس، وأشارت إلى أنها قد ترد بالمثل.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي (إف.إس.بي) إنه ألقى القبض على قنصل ياباني في مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادي بسبب شبهة تجسس، وأمره بمغادرة البلاد. وأُفرج عن القنصل بعد ساعات قليلة من اعتقاله.

وأوضح جهاز (إف.إس.بي) أن القنصل موتوكي تاتسونوري أُعلن شخصا غير مرغوب فيه بعد ضبطه "متلبسا" بتلقي معلومات سرية عن تأثير العقوبات الغربية على الوضع الاقتصادي في أقصى شرق روسيا.

وأضاف أن القنصل تلقى المعلومات السرية، التي تتعلق أيضا بتعاون روسيا مع دولة آسيوية مطلة على المحيط الهادي لم يسمها، مقابل "مكافأة مالية".

وقال إن موسكو احتجت لدى اليابان عبر القنوات الدبلوماسية على أفعال القنصل.

وأشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماتسونو إلى أن موسكو احتجزت القنصل "بطريقة ترهيبية" إذ كان مقيدا ومعصوب العينين، وهو ما يمثل "انتهاكا واضحا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن "القنصل الذي تم احتجازه لم يكن ضالعا في أي نشاط غير قانوني"، وأن نائب وزير الخارجية الياباني أبلغ السفير الروسي في البلاد بأن طوكيو "بحاجة إلى اتخاذ خطوات مماثلة". وطلب اعتذارا رسميا من موسكو.

وذكر أن القنصل المفرج عنه لا يعاني أي مشكلة صحية وسيغادر روسيا بحلول غد الأربعاء.

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